GAZZETTA, Nico sempre più leader della Fiorentina

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un articolo che si concentra sul numero 10 della Fiorentina Nico Gonzalez. L'argentino è indispensabile per la squadra di Vincenzo Italiano: è l'anima della Viola, l'uomo che la accende, l’attaccante che la fa vincere. Nico ha segnato in tre delle quattro sfide che la Fiorentina ha giocato fino a questo momento. Forse per la prima volta da quando è in Italia, non ha cominciato la stagione con infortuni e acciacchi vari che ne hanno condizionato il rendimento e, facendo gli scongiuri per lui, sembra proprio arrivata la stagione della consacrazione.

Lo scorso anno Nico ha subito non poche delusioni: a partire dalle due finali perse con la maglia della Fiorentina, fino ad arrivare all'infortunio che lo ha costretto a non partecipare al mondiale con la maglia dell'Argentina, vinto proprio dall'albiceleste. Una mazzata che potrebbe farti cadere in depressione. Invece Gonzalez è ripartito con più voglia, allegro, ottimista e sempre generoso, sia in campo che fuori. Prima Nico era il gioiello della squadra, adesso è il leader. Stasera dovrà sfidare il suo connazionale Lautaro sul campo dei gol mentre la Fiorentina sogna di stare in alto in campionato.