GAZZETTA, Nel mirino c'è Kean: la valutazione della Juve

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato, soprattutto in attacco e secondo La Gazzetta dello Sport il profilo da tenere sott'occhio è quello di Moise Kean. Per il giocatore della Juve non è da trascurare il fatto che la Fiorentina lo avesse già cercato nello scorso mercato di gennaio, ma non solo: nello stesso periodo aveva la corte pure del Monza perché piaceva a Palladino.

Ora i due interessi coincidono e per questo rimane fortemente monitorato, nonostante ci sia concorrenza estera. E' in scadenza nel 2025 e non c'è volontà di prolungare. L'ingaggio è alto, sopra i 3 milioni, però può essere trovato un accordo. Per una questione di ammortamento i bianconeri non possono chiedere una cifra inferiore ai 10 milioni, ma per una leggermente superiore può partire.

