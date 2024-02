GAZZETTA, L'italianismo domina. Sarrismo in soffitta

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria della Fiorentina contro la Lazio definendo una partita di "dominio assoluto" quella terminata 2-1 grazie alle reti di Kayode e Bonaventura al Franchi. "Il sarrismo non c'è più - scrive la rosea - è in soffitta", l'italianismo invece alza l'asticella per rinascere grazie all'esperimento Jack in mezzo al campo funzionato alla grande.

La Viola sbatte contro un Provedel da nazionale e un Casale provvidenziale, ma alla fine, tra occasioni a raffica, ben quattro pali (mai così tanti in una gara in 20 stagioni di Serie A) e il secondo rigore sbagliato di fila da Nico Gonzalez, riesce a ribaltare il risultato e fare giustizia. Italiano batte per la prima volta in carriera Sarri. Momento migliore non poteva trovare, conclude il quotidiano.