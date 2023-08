GAZZETTA, Jovic-Amrabat: situazione che porta disagio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro, ormai certo, di Jovic e Amrabat. C'è disagio, scrive il quotidiano, per queste vicende di mercato che non si concludono. I due giocatori citati prima, rimasti a casa e ufficialmente fuori dalla lista europea, sono la prova che non fanno più parte del progetto e che il club ha intenzione di cederli. Serve però trovare degli acquirenti, e il tempo stringe.