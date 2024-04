GAZZETTA, Italiano risulta indigesto a Gasperini: ne sa smussare gli spigoli

Su La Gazzetta dello Sport è presente un fondo a cura di Sebastiano Vernazza sulla gara di stasera tra Fiorentina e Atalanta: "Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini sono allenatori a trofei zero e vanno a caccia del primo. Non hanno vinto nulla, nei loro curriculum ci sono soltanto promozioni. […] Nella scorsa stagione, Italiano ha accarezzato per due volte il primo trofeo, ma non gli è andata bene. […] L’Atalanta di Gasperini è stata finalista di Coppa Italia in due occasioni, nel 2019 contro la Lazio e nel 2021 contro la Juve.

Gasp all’Inter aveva visto sfumare anche la Supercoppa italiana del 2011, contro il Milan di Allegri. […] Italiano e Gasperini condividono il valore dell’intensità, le loro squadre aggrediscono e corrono, ma le affinità finiscono qui. Il calcio di Gasperini è più verticale, quello di Italiano più largheggiante sulle ali e palleggiante a centrocampo. […] Il dati sui precedenti è netto: in otto confronti diretti, Italiano ha battuto Gasperini per quattro volte, poi due successi dell’allenatore dell’Atalanta e due pareggi. La dimostrazione numerica di come Italiano risulti abbastanza indigesto al collega, ne sappia stemperare i furori e smussare gli spigoli”.