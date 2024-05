GAZZETTA, Italiano-Palladino, futuro segnato per entrambi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport gioca sul parallelo tra Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. I due si incroceranno stasera al Franchi ma sembrano avere il destino segnato: cercheranno di regalare le ultime gioie a Fiorentina e Monza, poi sarà addio.

Possono sembrare più stringenti le motivazioni del tecnico viola, alla ricerca di una qualificazioen europea per il terzo anno consecutivo, ma anche il Monza arriva a Firenze per inseguire qualcosa: lo ha detto lo stesso Palladino, che ha parlato di obiettivi concreti, come quello di raggiungere quota 100 punti in due anni. Presente ma anche futuro: perché a giugno saranno entrambi "uomini-mercato", profili appetibili anche dalle big, sintomo di quanto i due abbiano lavorato bene in questi ultimi mesi.