GAZZETTA, Italiano e non solo: i possibili post Spalletti

© foto di Federico De Luca 2023

Nel caso in cui Luciano Spalletti dovesse lasciare Napoli, Aurelio De Laurentiis, dovrebbe cominciare un cast per trovare il nuovo allenatore. E tra questi possibili nomi, riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Vincenzo Italiano. Per il tecnico viola, scrive il quotidiano, bisognerà vedere come chiuderà a Firenze la stagione per capire disponibilità e fattibilità. Altri nomi sul taccuino di ADL sono Gasperini, Conte, Benitez e De Zerbi.