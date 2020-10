GAZZETTA, Il caso Juve-Chiesa: solo 48h per il sì

Spazio alla trattativa Chiesa-Juventus per il passaggio dell'esterno della Fiorentina in bianconero sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, che ormai definisce la trattativa per il classe '97 un autentico "caso" visto che ancora non si è sbloccato nulla rispetto all'ottimismo dei giorni scorsi. Come scrive il giornale, di mezzo mancano i soldi visto che la Juve, oltre all'addio di Rugani, deve ancora fare cassa prima di poter comprare. Questa la formula proposta da Paratici: prestito biennale con un esborso di 10 milioni subito, a cui aggiungerne altri 10 per il secondo anno. Alla Juventus andrebbe bene un diritto di riscatto fissato a 35 milioni, più altri 5 di bonus, per arrivare in 4 anni alla valutazione fatta dal Rocco Commisso. Il nodo resta la tipologia del riscatto: la Fiorentina spinge per l’obbligo, per avere maggiori garanzie, entro il 2022. Il tempo però stringe: Paratici proverà ancora a piazzare De Sciglio e Douglas Costa e a far digerire la rescissione a Khedira, ma tutte e tre le strade al momento sembrano impervie: per i primi due non ci sono offerte mentre il tedesco continua a rifiutare la risoluzione, anche con buonuscita.

