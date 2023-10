GAZZETTA, Ikoné e la giostra viola: Italiano ci punta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, in avvicinamento al derby di domani tra Fiorentina ed Empoli, si parla di Jonathan Ikoné, uno dei giocatori che fin qui ha dato il suo apporto a scartamento ridotto. Nel valzer degli esterni, dentro il turnover di Italiano, contro l’Empoli l’unico sicuro è il francese, che può giocare con Brekalo oppure subito con Gonzalez, se non è troppo stanco per la trasferta argentina, che si sposterebbe a sinistra. Questa sarebbe la coppia titolare, nella mente del tecnico. Perché Ikoné è in grado di saltare facilmente l’uomo, creare la superiorità numerica e fornire assist. Il francese, a differenza dei nuovi arrivati, ha forti alibi per il suo mancato apporto.

Finora è stato bloccato da un guaio nell’amichevole di agosto col Newcastle e poi in settembre per una botta all’anca. Ha giocato 176 minuti in 4 presenze tra campionato e coppa. Ma in quei pochi minuti ha dato l’impressione di essere pronto a ripartire ed essere finalmente decisivo.