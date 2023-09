GAZZETTA, Guaio Mina: rischia due mesi di stop

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tanti sforzi, tanti movimenti di mercato, e alla fine alla Fiorentina resta una coperta corta: quella della difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Yerry Mina con la sua nazionale, uscito dopo 22 minuti per un guaio muscolare contro il Cile, non ci voleva. Già l’arrivo del colombiano era una scommessa, perché nelle ultima stagione con l’Everton aveva giocato tra campionato e coppe solo 7 partite e con questo ko sarà difficile vederlo in campo presto.

Si rischia addirittura un paio di mesi tra guarigione e recupero della condizione fisica. Così oggi Vincenzo Italiano si trova con tre difensori centrali di ruolo: Milenkovic, Ranieri e Martinez Quarta. Verosimilmente il tecnico Viola dovrà ricorrere al 2005 Pietro Comuzzo, aggregato fisso alla prima squadra ma che non ha ancora esordito in A.