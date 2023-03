GAZZETTA, Fiorentina su Baschirotto ma all'estero...

Gazzetta.it fa il punto sul futuro di Federico Baschirotto, arrivato quest'anno al debutto in Serie A dopo esperienze in Serie C. La Fiorentina lo ha adocchiato, visto che i viola di certo in estate prenderanno un ricambio tra i centrali e vista anche la grande stagione che sta disputando l'ex Ascoli, ma per lui sono all’opera gli osservatori di importanti società straniere.