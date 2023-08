GAZZETTA, Fiorentina-Genoa un duello tutto argentino

FirenzeViola.it

© foto di Pierpaolo Matrone

L'esordio tra Fiorentina e Genoa profuma di superclasico, con il confronto fra il nuovo simbolo del Grifone, l’italoargentino Mateo Retegui, cresciuto nel Boca Juniors e Lucas Beltran, la nuova stella della Fiorentina di origini italiane, scuola River Plate. A differenza dell'attaccante del Genoa, Beltran dovrebbe però partire dalla panchina in attesa di scendere in campo a partita in corso. Gilardino ha ribadito: "Al momento attuale vedo come obiettivo il raggiungimento di quota 40, e non è certo semplice". Inoltre ha elogiato la squadra di Italiano per la passata stagione. La Viola, rinforzata dal mercato, si prepara alla prima gara al Ferraris con un attacco nuovo di zecca in cui Beltran sarà per ora l’alternativa a Nzola al centro del reparto offensivo, anche se poi in futuro i due potranno anche coesistere.

Italiano è pronto a vedere i nuovi acquisti e sente tutto l'entusiasmo che accompagna la squadra: "Sentiamo attorno a noi tanto entusiasmo e faremo di tutto per alimentarlo in campo. Ho fiducia nel gruppo e nei giocatori. Li vedo tutti motivati e vogliosi di iniziare questa nuova avventura. Sono elementi di qualità che ci daranno un grande aiuto. Noi e loro dobbiamo cercare di essere veloci perché adesso inizieranno le partite vere".

La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport