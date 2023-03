GAZZETTA, Costi e disagi del trasloco della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Oltre alle ipotesi alternative alle quali la Fiorentina potrebbe far affidamento per le partite in casa nel periodo in cui lo Stadio Artemio Franchi sarà ristrutturato, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sui possibili costi e disagi che riguardano inevitabilmente il club gigliato, ma anche i tifosi viola. Tra le ipotesi sul tavolo ci sono le seguenti: Reggio Emilia (Mapei Stadium), Empoli (Castellani), Modena, Parma, La Spezia, Perugia, Ferrara e Cesena. Il problema però riguarda i costi e appunto, come dicevamo, i disagi. Dall’essere in teoria sempre in trasferta con conseguente innalzamento dei costi tra squadra, staff, personale vario, ma non in pratica. Visto che l’organizzazione delle partite casalinghe, ovunque esse siano, resteranno di appannaggio del club viola. Agli incassi da botteghino (8 milioni fino ad ora) che saranno più che dimezzati (anche col Lecce domenica erano oltre 34mila i tifosi al Franchi). Aumento dei costi a carico del presidente Commisso, diminuzione delle entrate. A prescindere dal dove: da questo, non si scappa.