GAZZETTA, A Salerno basta mezza Fiorentina

La gara di Salerno era solo una tappa di avvicinamento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che, nel raccontare la domenica della Fiorentina sottolinea come la squadra di Vincenzo Italiano, priva per diversi motivi di Bonaventur,a Nico Gonzalez, Beltran, Belotti e Nzola, ha voluto girare all'Arechi a marce basse. L'ha sbloccata col modo che la Fiorentina preferisce, ovvero l’aeronautica: cross di Ranieri, stacco di Kouamé su Pellegrino, 1-0 e diciannovesimo gol stagionale di testa della Viola (terzo degli ultimi sei realizzati, nessuno in Italia ne ha segnati di più).

Poi in pieno recupero è arrivato anche il 2-0 di Ikone. Con la vittoria contro la Salernitana, scrive la Gazzetta, la corsa all'Europa (fronte campionato) continua, con la Fiorentina che risale al nono posto e accorci a -2 sul Napoli ottavo.