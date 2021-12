FORBES, Elogia Italiano e il suo lavoro: che svolta

La famosa rivista statunitense Forbes sul proprio sito dedica spazio al lavoro di Vincenzo Italiano con la Fiorentina analizzando e riportando alcuni dati. "Il miglioramento rispetto agli anni passati è spettacolare" si legge, "se si considera che la proprietà viola ha speso un totale di soli 29 milioni di euro (32,74 milioni di dollari) per ingaggiare cinque giocatori durante la finestra di trasferimento della scorsa estate. Come ha fatto la Fiorentina ha fare un un tale salto con così poche facce nuove? Assumendo Vincenzo Italiano".

Il giornale prosegue elencando i tecnici che lo hanno preceduto e comparando il lavoro di tutti: "Il ritorno di Montella si è rivelato un disastro, Iachini era l'esperto della sopravvivenza di cui avevano bisogno ma non avrebbe mai dovuto mantenere il lavoro in una nuova stagione. È un po' strano guardare indietro a quei sei cambi di allenatore e rendersi conto che l'unico effetto tangibile lasciato da qualcuno di loro è arrivato nel breve periodo in cui Prandelli era al timone, visto che è stato lui a scatenare Dusan Vlahovic come macchina da gol" si legge come commento sull'esperienza di Cesare Prandelli.

In conclusione si legge: "In pochi mesi Italiano ha plasmato questo gruppo precedentemente poco performante in un'unità coesa e vibrante che suona in un modo che maschera i loro difetti e accentua le loro qualità positive. Chiaramente un allenatore di grande talento, Vincenzo Italiano è l'ultimo uomo a costruire qualcosa di veramente speciale a Firenze, e merita un immenso credito per ciò che ha ottenuto finora".