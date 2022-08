CORSPORT, Viola aspetta Jovic: oggi sarà titolare

INDISCREZIONI DI FV RASMUSSEN, ANDRÀ IN PRESTITO AL FEYENOORD Arriva un nuovo addio in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, dopo aver lasciato la tournée viola nella serata di ieri, Jacob Rasmussen è pronto a fare ritorno in Olanda. Il difensore danese, infatti, è ormai ad un... Arriva un nuovo addio in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, dopo aver lasciato la tournée viola nella serata di ieri, Jacob Rasmussen è pronto a fare ritorno in Olanda. Il difensore danese, infatti, è ormai ad un... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Giornata di partita per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nel pomeriggio alle 18.00 scenderà in campo alla SAK Arena Nonntal di Salisburgo per sfidare il Qatar, nazionale padrona di casa ai prossimi Mondiali. Giornata di partita per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nel pomeriggio alle 18.00 scenderà in campo alla SAK Arena Nonntal di Salisburgo per sfidare il Qatar, nazionale padrona di casa ai prossimi Mondiali. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi