CORRIERE SPORT, Meglio la Lazio alla distanza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rigore che Ciro Immobile si incarica di calciare al 95' di Lazio-Fiorentina pesa un macigno; è una conclusione che vale tre punti quella del capitano dei biancocelesti, un gesto che fa tutta la differenza del mondo nella serata dell'Olimpico e che marca una vittoria che, secondo il Corriere dello Sport, è tutto sommato meritata. Ai punti, scrive il quotidiano romano, meglio la Lazio, anche se il primo tempo è di marca viola: poi la squadra di Sarri esce alla distanza e nella ripresa è decisivo Terracciano nel mantenimento dello 0-0.

Poi, come scrive il Corriere dello Sport, ci pensa re Ciro: entrato a una manciata di minuti dalla fine, Immobile si incarica della responsabilità dell'ultimo pallone della gara, spiazza Terracciano e torna a segnare. Decisivo Immobile, così come decisivo è il tocco di mano un minuto prima, al 94', di un appannato Milenkovic. Questa tutta la differenza di una sfida che lascia l'amaro in bocca alla Fiorentina.