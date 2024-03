CORR.SPORT-STADIO, C'è mezza Fiorentina da rifare

FirenzeViola.it

Come scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, comunque vada a giugno la Fiorentina dovrà operare una mini-rivoluzione. A partire dal centrocampo, dove Mandragora e Barak sono gli unici giocatori, ad oggi, sicuri di far parte della prossima stagione, passando per i due prestiti portati a Firenze a gennaio: Davide Faraoni e Andrea Belotti sono tutt’altro che sicuri di far parte della Fiorentina che verrà. Il terzino di proprietà dell’Hellas Verona può essere riscattato per un milione ma tanto dipenderà dalla volontà del calciatore e dallo spazio che troverà in un ruolo dove nei prossimi mesi dovrà giocarsela con Dodo oltre che con Kayode.

Quanto al Gallo, l’accordo stipulato con la Roma parla di un prestito secco ma la sensazione, anche per i buoni rapporti tra le due società, è che ci siano margini per continuare discorsi già intavolati nelle ultime settimane. Infine quello che il quotidiano definisce il "caso Kouame": il club viola ha un'opzione per il rinnovo fino al 2025 ma lo stipendio dell'ivoriano salirebbe a 2 milioni a stagione. Un'eventualità che spingerà Prade e gli altri a ulteriori riflessioni da qui a giugno.