CORR SPORT, Zero vittorie in trasferta nel 2024. Trend da invertire

Nel 2024 la Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, ha conquistato lontano dal Franchi soltanto due punti in cinque gare. Un bottino esiguo per la banda di Italiano che domani sera all'Allianz Stadium dovrà provare ad invertire la tendenza per rilanciarsi in chiave europea. Viola che arriveranno alla sfida in casa della Juventus stanchi sia fisicamente che mentalmente, per le energie spese mercoledì in Coppa Italia, ma anche per un ultimo carico di stress tra la tragica scomparsa di Joe Barone e i tanti impegni in campo. Oneri e onori di essere protagonisti ancora in tutte e tre le competizioni.

Contro i bianconeri sarà una delle ultime possibilità per Biraghi e compagni di rilanciarsi in classifica e rimanere incollati al treno europeo. Possibilità che si sono affievolite anche a causa del cammino altalenante in trasferta. I viola non portano a casa tre punti lontano dal Franchi addirittura dal 22 dicembre scorso, ovvero dal 1-0 contro il Monza firmato da Lucas Beltran. Da allora due pareggi, ad Empoli e a Torino, e tre sconfitte, contro Bologna, Sassuolo e Lecce. Ecco perché domani sera, al di là della storica rivalità, sarà un match decisivo.