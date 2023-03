CORR. SPORT, Tanto viola sugli spalti, ma i rossoneri...

Sarà un Franchi da record quello di stasera in occasione di Fiorentina-Milan. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante ci sarà tanto viola sugli spalti, anche il rossonero non mancherà, perché i milanisti non saranno soltanto i 1.800 del settore ospiti, ma saranno sistemati anche nelle altre parti dello stadio Franchi. Impossibile tuttavia sapere con precisione in quanti abbiano acquistato un biglietto perché l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive e il Gos (gruppo operativo sicurezza) non hanno considerato Fiorentina-Milan una partita a rischio dal un punto di vista dell’ordine pubblico. In generale comunque, un bellissimo colpo d'occhio, con uno stadio pressoché sold out.