CORR. SPORT, Settimana decisiva per Dia e Fullkrug

© foto di Image Photo Agency

Questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sugli attaccanti in ottica Fiorentina, in particolare concentrandosi su Boulaye Dia e Niclas Fullkrug. Per la punta della Salernitana serviranno venticinque milioni, ma una volta passato il 20 luglio (termine fissato per la clausola) chi vorrà assicurarsi le prestazioni di Dia dovrà verosimilmente alzare la posta in palio. Oppure rimarrà alla corte di Paulo Sousa e tutto finirà lì. Una settimana meno un giorno per saperlo e, seppur non lontana dal traguardo mettendo insieme parte fissa (nettamente preponderante) e parte variabile con i soliti bonus abbastanza facilmente raggiungibili, la Fiorentina non ha ancora affondato il colpo in maniera decisa: per questo e altri motivi ha soluzioni alternative già pronte e su cui sta lavorando in contemporanea proprio per non farsi trovare impreparata.

Niclas Fullkrug è diventato prima un possibile obiettivo, dopo i primi contatti per così dire esplorativi tra le parti via emissari, e ora è un altro candidato forte che la società di Commisso segue dentro una trattativa anch’essa non semplice. Prova ne sia l’offerta (dieci milioni più bonus) respinta dal Werder Brema per cedere il capocannoniere della Bundesliga, che ha richieste in Germania (Bayer Leverkusen), mentre in Italia è stata l’Atalanta a chiedere informazioni con un certo interesse e quindi, anche se non sono necessari i venticinque milioni per andare a prendere Dia, serve tuttavia un esborso economico non indifferente per assicurarsi un giocatore che di anni ne ha trenta e che preferirebbe una nuova esperienza in patria piuttosto che all’estero.