CORR. SPORT, Sensi è l'obiettivo numero uno

Il Corriere dello Sport-Stadio, stamani in edicola, fa il punto sulle mire della Fiorentina a centrocampo. È vivo l'interesse per Zaccagni, così come per Lucas Torrera (in alternativa). Tuttavia, i viola hanno puntato dritto su Stefano Sensi. Il play dell’Inter - si legge - rimane il favorito sul quale si concentrano gli sforzi maggiori: i nerazzurri hanno aperto le porte ad un possibile affare, anche se i contorni sono da definire per trovare un punto d’accordo coinvolgendo chiaramente Sensi, che dal canto suo vorrebbe avere un’altra chance in maglia nerazzurra, ma la Fiorentina ha il jolly in mano: Italiano è pronto a ritagliare per lui un ruolo da protagonista consegnandogli le chiavi del gioco. C’è da lavorarci sopra, pure superando gli ostacoli e i tentennamenti che comunque esistono, compresi i dubbi riguardanti la tenuta fisica del calciatore.