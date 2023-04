CORR. SPORT., Rocco torna a Firenze: i suoi impegni

FirenzeViola.it

Come si legge sulle pagine odierne del Corriere dello Sport-Stadio, Rocco Commisso, arriverà a Firenze nelle prossime ore, giusto in modo di poter assistere alla semifinale Fiorentina-Cremonese. Il presidente viola vuole spingere “fisicamente” la squadra di Italiano verso la finale dell’Olimpico con la sua presenza e la sua vicinanza. Poi, oltre al campo, Rocco tornerà a Firenze per discutere la questione relativa allo stadio, tornata prepotentemente d’attualità. Ci sarà poi da discutere della convenzione da rinnovare per il “Franchi” dopo aver ridiscusso e rimodulato le condizioni e delll’inaugurazione del Viola Park.

Commisso vuole il controllo totale, i costi giusti e i tempi giusti, e al momento lo scenario non contempla ancora nulla di questo. Il numero uno Viola ha dato mandato a Joe Barone di rinnovare l’accordo con il Comune per la concessione del “Franchi” per una sola stagione, la prossima, proprio per le incertezze che continuano a segnare l’immediato futuro dell’impianto di Campo di Marte. Accordo raggiunto sabato scorso nell’incontro tra il direttore generale viola e il sindaco Nardella per una cifra intorno ai 700mila euro, però l’annuncio ufficiale da Palazzo Vecchio tarda ad arrivare (qui quanto scritto da FV) per la preoccupazione della Fiorentina che entro il 30 deve indicare all’Uefa dove giocherà nel 2023-24.