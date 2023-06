CORR. SPORT, Milenkovic unica certezza in difesa

FirenzeViola.it

Per quanto riguarda la situazione dei difensori in casa viola, l'edizione odierna del Corriere dello Sport mette in evidenza il fatto che l'unico giocatore-certezza è Nikola Milenkovic. Su Igor e Martinez Quarta i dubbi sono di giorno in giorno in aumento e l'addio di entrambi potrebbe concretizzarsi. L'unico caso limite, spiega il quotidiano, è quello legato a Ranieri, che pur avendo dalla sua un bilancio più che positivo portato a termine nell'ultima annata dovrà risolvere il nodo legato al contratto, in scadenza tra un anno.