CORR. SPORT, La corsia preferenziale per Nzola

In ottica calciomercato viola, l'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione relativa a M’Bala Nzola, retrocesso in Serie B pochi giorni fa con lo Spezia. L'attaccante angolano è seguito anche dalla Roma, ma la Fiorentina potrebbe avere una corsia preferenziale: il rapporto di Nzola con Italiano. Il feeling con l’allenatore non manca: sotto la guida di Italiano Nzola in tre anni ha realizzato 26 gol in 82 presenze, ottenendo una promozione dalla C alla B con il Trapani e poi, allo Spezia, la vittoria dei playoff di B e la salvezza in Serie A l’anno successivo e centrando la doppia cifra alla prima esperienza nella massima categoria. Nel frattempo, in attesa di possibili affondi, la Fiorentina si è messa in lista per capire le varie disponibilità.