CORR. SPORT, Decisione UECL a giorni: Juve out

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sbilancia e afferma che a giorni dovrebbe arrivare la decisione ufficiale della Uefa sul caso Juventus. I bianconeri saranno esclusi per un anno dalle competizioni europee. Tale decisione in casa Juve è considerata la più accettabile, così da non mettere a rischio un’eventuale Champions 2024-25. La decisione della Uefa, scrive il quotidiano, sarebbe la conseguenza dell’indagine aperta a inizio dicembre su quei bilanci che avevano portato al settlement agreement per le violazioni del fair play finanziario.

Inoltre, nella condizione del "patto" non è previsto presentare reclamo al Tas.