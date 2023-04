CORR. SPORT, Castrovilli il nuovo regista in casa Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Con l'assenza di Sofyan Amrabat, causa squalifica per somma di ammonizioni, Vincenzo Italiano è intenzionato a schierare dal primo minuto Gaetano Castrovilli. Il numero 10 Viola, come accaduto a Milano contro l'Inter, giocherà nei due di centrocampo al fianco di Mandragora: ha già dimostrato che non è soltanto fantasia, ma molto di più. È capace di fare il lavoro sporco, senza comunque perdere di vista la necessità di impostare. Al Meazza è andato pure al tiro in due occasioni, ma quasi sempre con l’attenzione al massimo in fase di copertura. In passato proprio Italiano aveva sottolineato che un uomo come Castrovilli debba incidere tanto in una partita, essere determinante in tutto quello che fa. Adesso le risposte sono arrivate e nella gara di oggi al Franchi si aspettano soltanto conferme. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio.