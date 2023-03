CORR. SPORT, Bianco: setto nasale rotto. Adesso...

Un gesto, come già approfondito dalla redazione di FirenzeViola.it ieri, che ha dell'incredibile, così grave che raramente, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha avuto precedenti in una competizione europea. Rotto del setto nasale per Bianco e tanta rabbia per il centrocampista viola. Appena accaduto questo bruttissimo gesto, immediata è stata la reazione della Fiorentina che ha denunciato il tutto alla Uefa, la quale nelle prossime ore aprirà un’inchiesta sull’accaduto sulla base del referto arbitrale. Adesso il Sivasspor rischia non solo una lunga squalifica del campo in caso di future partecipazioni a tornei internazionali ma anche pesanti sanzioni, visto che oltretutto, al fischio finale, da parte di altri sostenitori sono stati lanciati oggetti fra cui alcune aste.