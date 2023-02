CORR. SPORT, Amrabat shock. Xavi lo chiama, lui...

Ha decisamente guastato la vigilia di Fiorentina-Torino la vicenda di Sofyan Amrabat. Continui capovolgimenti che hanno portato la Fiorentina, il Barcellona e lo stesso giocatore, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ad ore di tensione. La Viola ha reputato offensiva e inaccettabile l'offerta (prestito a 4 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 36) per il centrocampista marocchino, inoltre ha dato fastidio anche l’intromissione diretta di Xavi con numerose telefonate al centrocampista. Amrabat, dal canto suo, non si è reso disponibile per la seduta di rifinitura, obbligando la società a toglierlo dall’elenco dei convocati per la gara di oggi. Inoltre ha provato a forzare la mano per la cessione e ha postato su Instagram una story dal significato inequivocabile: "Go for it now, the future is promised to no one", ossia, "Provaci adesso, il futuro non è promesso a nessuno".