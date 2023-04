CORR. FIO., Viola a caccia del Guinness dei primati

FirenzeViola.it

Quest'oggi alle ore 14.30 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Spezia e i ragazzi di Italiano andranno a caccia della decima vittoria consecutiva (tra tutte le competizioni) che vorrebbe dire Guinness dei primati viola. Infatti, come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la squadra Viola non vince sei partite consecutive in campionato dall'incredibile filotto tra il Febbraio e l'Aprile del 2018, quando Stefano Pioli riuscì a dare al suo gruppo una nuova carica dopo la tragica scomparsa di Davide Astori. Quanto alle vittorie in tutte le competizioni, la Fiorentina vuole la decima di fila per superare il suo record personale (QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO IN MERITO).