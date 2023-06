CORR. FIO., UECL: caos Uefa-Juventus. Adesso...

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sulle possibili sanzioni Uefa alla Juventus, da cui la Fiorentina potrebbe giovarne. Per il momento zero risposte sul fatto se i bianconeri giocheranno la prossima Conference League. Ciò che è successo giovedì sera (Juve non inserita nel sito Uefa) ha confermato la confusione che regna al momento nelle stanze di Nyon. Con tutta una serie di ripercussioni non solo per la Juventus, ma anche per la Fiorentina che non è ancora entrata nel vivo del calciomercato proprio per la speranza di poter giocare un’altra stagione europea. Ora i tempi per la decisione potrebbero allungarsi.