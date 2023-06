CORR. FIO., Milik prima scelta per l'attacco: il punto

FirenzeViola.it

Arkadiusz Milik in maglia viola? Come riportato dal sito del Corriere Fiorentino, sarebbe il polacco la prima scelta per rafforzare l'attacco gigliato questa estate. La Juventus non lo ha riscattato, e ciò rappresenta una speranza. Anche se gli ostacoli non mancano: volontà del giocatore e l'ingaggio (il polacco guadagna circa 3,5 milioni netti a stagione). Tanti, forse troppi per i parametri di Commisso. Un tentativo, comunque, verrà fatto.