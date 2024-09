CORR. FIO, Gud-Kean, la nuova coppia gol di Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Batman, che spesso ha avuto bisogno dell'aiuto di Robin, fino a Sherlock Holmes, che senza il parere di Watson non avrebbe risolto tanti misteri. Come scrive il Corriere Fiorentino oggi in edicola ogni eroe ha bisogno di una spalla a cui affidarsi. È così anche nello sport e proprio per questo a Firenze, dove si vive di calcio, i 45 minuti insieme di Moise kean e Albert Gudmundsson hanno fatto pensare ai tifosi viola alle coppie del passato che hanno fatto volare la Fiorentina. Indubbio come ancora la sintonia tra di loro debba crescere, come dimostrato in occasione della diatriba sul secondo rigore in cui hanno fatto capire che nessuno dei due vuole prendersi il ruolo di semplice spalla, ma intanto i tifosi gigliati possono iniziare a sognare. Per Kean già quattro reti in viola tra campionato e Conference League,mentre per Gudmundsson domenica è arrivata, all'esordio in viola, la seconda doppietta della carriera in Serie A.

In città i paragoni si sprecano. Chi pensa alla famosa B2, la Baggio Borgonovo nata a fine anni '80, chi rimembra Rui Costa o Baiano insieme a Batistuta, chi ancora, venendo ad anni più recenti, fa il paragone con Mutu e Gilardino o con Mario Gomez e Giuseppe Rossi. Insomma dopo gli ultimi anni bui con coppie che segnavano con il contagocce come Jovic e Cabral, 14 gol in due nel campionato 2022-2023, o Belotti e Nzola, solo sei gol in Serie A dallo scorso gennaio a giugno 2024, l'asse Gudmundsson Kean è pronta a far sognare i tifosi viola.