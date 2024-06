CORR FIO, Commisso: una conferenza per chiarire

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato questa mattina da Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso non si aspettava questi attacchi da parte della piazza dopo il tanto affetto ricevuto durante la trasferta ateniese di mercoledì sera. Nelle immediate vicinanze della sconfitta contro l'Olympiacos il patron viola ha scelto il silenzio e tornerà a parlare martedì in conferenza stampa. Una conferenza in cui risponderà anche al duro comunicato della Curva Fiesole che, mai come in questo caso durante la sua gestione, ha chiesto chiarezza e investimenti al tycoon italoamericano. per provare ad alzare l'asticella e arrivare in posizioni di classifca più nobili.

Oltretutto sui social è iniziato il classico giro di voci legate al suo addio a Firenze e alla sua volontà di vendere la società. Una possibilità fino ad ora mai paventata da Commisso, anche se sicuramente i fatti degli ultimi mesi, su tutti la tragedia di Joe Barone, hanno sicuramente reso la gestione più complicata. Vedremo cosa dirà martedì il presidente anche se il senso di comunità viola unita che Commisso ha sempre voluto, e che sembrava essere presente ad Atene, adesso sta scricchiolando.