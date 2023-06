CORR. FIO., Apertura Franchi e maxischermi: tutti i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si proietta sulla finale di Conference League contro il West Ham, soffermandosi sui Maxischermi che saranno montati al Franchi. Un’altra notte viola, la seconda nel giro di pochi giorni, sperando che sia più dolce di quella vissuta a Roma in Coppa Italia. A Praga saranno presenti poco più di 5 mila tifosi viola. Per questo è molto importante l’accordo trovato ieri pomeriggio in prefettura tra le autorità cittadine, il sindaco Dario Nardella e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, per aprire lo stadio Franchi al pubblico. Sul prato dell’impianto saranno posizionati alcuni maxischermi e i sostenitori viola potranno ritrovarsi per guardare insieme la partita.

Dopo aver risolto la questione dell'ordine pubblico e quella dei costi di apertura del Franchi, con un’altra riunione, nella giornata di oggi, verranno definiti tutti gli altri dettagli. Il primo è il prezzo del biglietto. «La Fiorentina metterà in vendita i biglietti a un prezzo simbolico nei limiti della capienza dello stadio» è l’indicazione che arriva dal Prefetto. Per l’Olimpico la Roma aveva chiesto 14 euro agli abbonati e 20 euro ai non abbonati, a Firenze i biglietti dovrebbero costare un po’ meno, probabilmente tra 5 e i 10 euro.