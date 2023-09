COR.SPORT, Viola travolta. Italiano senza contromisure

FirenzeViola.it

Inter-Fiorentina, un 4-0 finale che non solo rispecchia i valori visti in campo, ma poteva essere anche un punteggio più largo. I nerazzurri hanno aspettato, lasciando il palleggio ai viola. 60 a 40 il dato, ma fatto in modo sterile non serve a niente. Inzaghi ha stravinto la sfida con Italiano, scegliendo di aspettare la Fiorentina, disinnescando qualsiasi ripartenza, forte della certezza che prima o poi ci sarebbe stata la sbavatura o l’errore che avrebbe permesso ai suoi uomini di far male. Ed è puntualmente avvenuto. Col tecnico avversario che non ha preso la minima contromisura.

Italiano ha cambiato solo due pedine, portiere e attaccante, inserendo Christensen e Beltran. La verità però è che la Viola si sarebbe comunque consegnata all’Inter, sempre attentissima a non finire in inferiorità numerica in una qualsiasi zona del campo. L'Inter ha travolto la Fiorentina, anche stanca dagli impegni europei. A riportare tutto ciò è il Corriere dello Sport.