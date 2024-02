COR.SPORT, Un clima teso che ha radici profonde

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un clima che non è dei migliori, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, con i tifosi della Fiorentina che hanno contestato la dirigenza attraverso cori e striscioni. Contestazione che, tuttavia, non ha mai riguardato la squadra, a cui è stato chiesto massimo impegno in campo. Un altro passo falso, però, potrebbe peggiorare ulteriormente l'atmosfera e già l'anno scorso fu proprio contro l'Empoli che si consumò un momento di forte tensione tra club e piazza. In quell'occasione, infatti, il dg Joe Barone litigò con un tifoso dicendogli "Io sono Giuseppe Barone, tu chi sei?".

Ultimo, in ordine cronologico, dato che la frattura con una parte del tifo viola si aprì con le cessioni di Vlahovic (venne appeso uno striscione sul Ponte Vecchio di Commisso con il volto di un pagliaccio) e Torreira (con conseguente "Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal"). Quest'anno, inoltre, non sono mancate le polemiche per la tariffa "Base" e "Pro" dell'abbonamento e, non per ultimo, sul mercato, quando in piena sessione invernale venne appeso ai cancelli del Franchi uno striscione che raffigurava Alessandro Ferrari in versione serpente dire a un dormiente Pradé "Oh Pradé sveglia, c'è da fare il mercato", seguito dai volantini "Commisso sveglia" prima di Fiorentina-Inter.