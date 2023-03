COR.SPORT, Sirigu stop: niente svincolati, sì ai baby

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si analizzano i postumi del grave infortunio che ha coinvolto Salvatore Sirigu e quali saranno le contromisure che prenderà la Fiorentina. Come sottolinea il quotidiano, quello relativo al futuro dell'estremo difensore sarà un capitolo che la Fiorentina analizzerà a tempo debito (Sirigu è legato ai viola da un contratto fino a giugno con opzione per un altro anno in favore della società ma chiaro che entro un paio di mesi il club dovrà decidere se rinnovare la fiducia al classe '87) visto che adesso ciò che sta a cuore all'area tecnica è come riallestire alla svelta il parco portieri. L'ipotesi di tornare sul mercato degli svincolati è stata fin da subito scartata per due motivi: primo perché a giro non c'è una candidatura di livello credibile (se non il colombiano Arboleda, che tuttavia non ha passaporto comunitario) e poi perché l'intenzione della Fiorentina è quella di valorizzare il più possibile il talentuoso classe 2006 Tommaso Martinelli, titolare della Primavera di Aquilani.