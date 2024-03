COR.SPORT, Sereno tra Jack e Viola. Il rinnovo è fattibile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La gara con la Lazio ha rivisto brillare Giacomo Bonaventura. Dopo un lungo periodo di appannaggio, dovuto anche a problemi fisici, l’ex Milan è tornato a mettere in campo insieme al resto della squadra una grande prestazione (condita dal gol vittoria), e sembra che il clima tra lui e la società stia tornando pian piano sempre più disteso.

“Le polemiche sembrano ormai acqua passata, dunque, e questo potrebbe portare a delle novità interessanti”, scrive a proposito il Corriere dello Sport. Sulle sue pagine odierne, il quotidiano ricorda che al raggiungimento del 70% delle presenze in stagione, Bonaventura vedrà scattare in automatico l’opzione che allungherà il suo contratto con la Fiorentina di un altro anno, fino al 2025. Con la squadra ancora in corsa su tutti i fronti e con il chiaro obiettivo di entrare nelle convocazioni di Spalletti per il prossimo Europeo, la sensazione è che, se la vicenda non dovesse subire ulteriori capovolgimenti, si potrebbe raggiungere la fumata bianca. E continuare insieme - aggiunge il Corriere -.