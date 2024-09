COR. SPORT, Palladino riparte dalla difesa a 4?

FirenzeViola.it

Quella di domani alle 18:00 non sarà una semplice partita di campionato, e non solo perché si tratta del derby dell’Arno contro l'Empoli, ma anche perché sarà l’occasione per il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, di ripartire in campionato schierando una squadra che possa dare continuità al risultato ottenuto contro la Lazio. Un match chiave in cui, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, l’ex tecnico del Monza potrebbe utilizzare un nuovo modulo, adattando finalmente il sistema di gioco alle caratteristiche dei 23 giocatori e al gioco di squadra.

Il nuovo "vestito tattico" potrebbe essere un 4-2-3-1, rispetto al 3-4-2-1 tanto caro al tecnico campano in questo inizio di stagione.