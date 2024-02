COR. SPORT, Nuove regole. Pronte esclusioni pesanti

La Fiorentina prova a rialzare la testa e per farlo, secondo il Corriere dello Sport, si affida a una svolta "autoritaria" di Vincenzo Italiano. "Italiano detta le regole. D'ora in avanti giocherà chi darà garanzie", scrive il quotidiano, che sottolinea come d'ora in poi in casa viola si andrà incontro anche a esclusioni pesanti.

Ecco quindi pronte nuove regole, fondamentali anche se non scritte, da comunicare a una squadra alla ricerca ancora del primo successo nel nuovo anno. Scrive il Corriere: "Tutti uguali, tutti titolari potenziali: ecco un’altra regola non scritta delle tre stagioni di Italiano a Firenze e lo dimostrano le centotrentasette (sì, 137) formazioni differenti schierate da quando è sulla panchina viola in altrettante occasioni, riprova di “democrazia” perfetta che sarà se possibile più utile ancora da qui in avanti per tenere fuori chi non si far trovare pronto".