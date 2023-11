COR.SPORT, Mercato di gennaio: serve una svolta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l’avvicinarsi del 2024 è anche il momento di parlare nuovamente di calciomercato, con l’inizio della sessione invernale in programma il 2 gennaio dell’anno nuovo. Come dichiarato dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone, la società non vuole “farsi trovare impreparata”, per dare a Vincenzo Italiano i migliori innesti possibili per poter competere su tre fronti (quattro se si considera la Supercoppa).

Come scritto dal Corriere dello Sport, tuttavia, servirà un netto cambio di tendenza rispetto alle ultime sessioni di gennaio, in cui sono stati fatti una serie di innesti che non sono quasi mai riusciti a dare il giusto apporto alla squadra: lo testimonia il fatto che di tutti gli acquisti fatti in inverno negli ultimi due anni soltanto Ikone e Brekalo sono ancora in rosa.

Il quotidiano va a ritroso con gli arrivi nelle ultime quattro sessioni: nel 2023 arrivarono Brekalo e Sirigu; Cabral, Ikone e Piatek nel 2022 (quando fu venduto Vlahovic); Kokorin, Malcuit, Rosati e Maleh (rimasto in prestito a Venezia fino a giugno) nel 2021; Agudelo, Amrabat (rimasto in prestito a Verona fino a giugno), Cutrone, Duncan, Igor e Kouame nel 2020.