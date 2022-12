COR. SPORT, Klopp vuole Amrabat, Commisso fa muro

Domani Sofyan Amrabat tornerà a Firenze dopo il congedo concesso a causa del mondiale in Qatar, che lo ha portato ad essere uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono tantissimi i top club europei su di lui, Liverpool e Tottenham su tutti ma anche Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia. I reds puntano forte sul centrocampista marocchino perchè Klopp stravede per lui e lo ha indicato come rinforzo ideale per la sua squadra, pronti sul piatto 40 milioni di euro, ma che non bastano a smuovere Commisso che invece sta cercando di allungare il contratto del 34 viola fino al 2025 portando l'ingaggio a 2,5 milioni a stagione. Il rinnovo rimane la priorità, ma da cinquanta milioni in su la Fiorentina ed i suoi uomini mercato possono pensare alla cessione.