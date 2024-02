COR.SPORT, Italiano adesso valuta la difesa a tre o i due trequartisti

FirenzeViola.it

Di fronte all'ennesima assenza prolungata di Kouame, il Corriere dello Sport - Stadio spiega quelle che potrebbero essere le contromisure che adotterà Vincenzo Italiano per ovviare all'emergenza sulle fasce. Perché il tecnico ha solo Gonzalez, Ikoné e Sottil sempre e comunque per i due posti da assegnare e allora quella che poteva essere una scelta sta diventando una necessità: cambiare modulo per fare a meno degli esterni offensivi. Inevitabile cambiare, variare, spostare uomini e posizioni.

Ad esempio, scrive il quotidiano, un modo che l'allenatore siciliano sta prendendo in considerazione è quello che porta alla difesa a tre: un 3-4-1-2 lineare e compatto che darebbe una Fiorentina differente nell'immagine, ma non nella sostanza e nei contenuti. Soluzione meno estrema per così dire è quella che rimanda al 4-3-2-1 con Beltran e Bonaventura dietro a Belotti.