COR. SPORT, Il mercato si scalda: due serbi nel mirino

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina potrebbe continuare a pescare dai Balcani: il Corriere dello Sport rilancia infatti l'interesse viola per Petar Petrovic, difensore serbo classe 2005 attualmente in forza al Partizan Belgrado, con cui si è già messo in mostra in Youth League.

Il diciottenne, già additato come possibile erede di Milenkovic, è un nome caldo già per gennaio ed è seguito anche da altri club di Serie A come Atalanta e Udinese. In Serbia occhi puntati anche sul terzino destro Milan Gajic, profilo di maggiore esperienza (27 anni). Per il futuro prossimo della difesa viola il Corriere fa poi anche i nomi di altre due opzioni per la corsia destra, Josip Juranovic (terzino croato dell'Union Berlino) e Emil Holm, svedese classe 2000 che in questo momento fatica a trovare spazio all'Atalanta.