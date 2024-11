COR. SPORT, Ikoné la nota lieta di serata. La freddezza...

FirenzeViola.it

Dopo la doppietta contro il San Gallo il 24 ottobre, Ikoné è stato schierato da Palladino anche contro l'Apoel, dove, pur nella sconfitta della squadra, è riuscito a segnare il gol della speranza. La sua prestazione è stata particolare: ha iniziato la partita con intensità, cercando l’uno contro uno, ma col tempo si è spento, anche a causa dell’andamento negativo dell’incontro.

Nonostante ciò, il suo gol evidenzia un miglioramento nella freddezza sotto porta, una delle critiche mosse più frequentemente al francese. Come si legge nelle pagine del Corriere dello Sport, questo rendimento in Conference League può aiutarlo a consolidare la fiducia in sé stesso e a migliorare la propria posizione nel club, dopo un’estate in cui il suo futuro a Firenze era in dubbio.