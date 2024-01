COR. SPORT, Ikoné-Belotti? Ecco perché si può fare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Anche il Corriere dello Sport conferma l'ipotesi di scambio Ikoné-Belotti. Nel parlare della possibile rivoluzione in casa giallorossa dopo l'arrivo di Daniele De Rossi, il quotidiano romano fa il nome dell'esterno francese come possibile aggiunta all'attacco dei capitolini. Jonathan Ikoné potrebbe essere un occasione di fine mercato per la Roma, decisa ad acquistare un esterno in più per alimentare il nuovo 4-3-3 di De Rossi. In questo caso, il sacrificato potrebbe essere proprio Andrea Belotti, che interessa proprio alla Fiorentina (e non solo). Questa, secondo il Corriere, è l'idea della Roma.