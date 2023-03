COR. SPORT, I viola ora siano protagonisti anche in A

Il Corriere dello Sport, in edicola, sottolinea che sette punti in tre partite hanno di fatto avvicinato la Fiorentina alla zona dove si lotta per il settimo posto. Rispetto massimo per Cremonese e Lecce, dunque, ma i viola che vincono di slancio a Verona e che mettono sotto il Milan ben oltre il punteggio di misura, ritrovando in entrambi i casi gioco e gol, hanno tutto - si legge - per ritagliarsi ancora un ruolo da protagonista in Serie A. La Fiorentina, come pochissime altre squadre dell'intero lotto, ha la possibilità di essere in corsa in tutto e per tutto varcando la porta di aprile con il campionato sulla stessa linea di Conference League e Coppa Italia: per questo è necessario che allunghi le partite positive in serie così da configurare un posto in ottima fila nel finale di stagione.