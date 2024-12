COR.SPORT, Folorunsho il preferito: viola hanno due assi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio apre con il mercato, con la Fiorentina che per sopperire all’assenza di Bove a gennaio cercherà un nuovo centrocampista. Tra i primi nomi nella lista di Daniele Pradè, scrive il quotidiano, c’è Michael Folorunsho del Napoli, gradito dalla dirigenza gigliata fin dalla scorsa estate.

A tal proposito, col Napoli potrebbero anche esserci i presupposti per tirare su un vero e proprio asse di mercato, dato che i partenopei sono a caccia di un difensore centrale, e Martinez Quarta piace al ds Manna (anche se il preferito in assoluto resta lo juventino Danilo), e nel discorso potrebbe finire anche Cristiano Biraghi che andrebbe a sostituire Spinazzola, nonostante, si legge, nelle ultime l’esterno sinistro ex Juventus avrebbe frenato la propria cessione.