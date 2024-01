COR.SPORT, È una Fiorentina che parla tedesco

FirenzeViola.it

E' una Fiorentina che parla tedesco quella che si immagina il Corriere dello Sport-Stadio, che sulle proprie colonne scrive come l'opzione Beste-Klostermann intriga non poco la dirigenza gigliata: il primo sta dimostrando grande abilità di trovare la via della rete e dell'assist e come rapporto qualità-prezzo è il nome preferito della Fiorentina; mentre il secondo garantirebbe maggiore copertura in caso di addio di Mina e duttilità, potendo giocare sia da difensore centrale che da terzino destro.

Il mercato degli esterni, però, non è detto che si esaurisca necessariamente con l'arrivo di Beste e quindi i profili di Ngonge o Strefezza potrebbero comunque essere inseriti all'interno della rosa per garantire maggiore profondità di reparto a Vincenzo Italiano. Sempre dal Verona un altro giocatore nel mirino è Filippo Terracciano, che potrebbe andare a rafforzare la corsia destra di difesa visto che Pierozzi è ad un passo dalla Cremonese.